также в разделеСпорт
Хацкевича уволили с поста главного тренера «Динамо» 42
«Динамо» выиграло Суперкубок Украины 38
Умер украинский спортсмен Роман Вирастюк 133
Известный российский боксер умер в США после боя 137
Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские игры 46
Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона 52
Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon 29
Свитолина сыграет в четвертьфинале Wimbledon 50
На Донбассе снаряд попал в храм УПЦ - верующие выносили святыни под обстрелом 47
Бубка отверг обвинения в коррупции 35
Бубку обвинили во взятке при выборе столицы Олимпийских игр 60
В Киеве активисты требовали отставки президента Федерации велоспорта 47
Почти 3 сотни российских спортсменов подозревают в допинговых нарушениях 37
Екс-игрок сборной по футболу покинул российский клуб 61
В Минске торжественно открылись II Европейские игры 97
Срна будет работать в тренерском штабе «Шахтера» 42
Украина выиграла апелляцию у Люксембурга и Португалии по делу Мораеса 85
Платини отпустили после допроса 35

Новым главным тренером киевского «Динамо» назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что в тренерский штаб войдет бывший партнер Михайличенко по «Динамо» Вадим Евтушенко. О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Уже в пятницу, 16 августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Отметим, что Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 гг. Под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.


Напомним, футбольный клуб «Динамо» (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1471 грн.
10
Теги