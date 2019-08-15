Новым главным тренером киевского «Динамо» назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что в тренерский штаб войдет бывший партнер Михайличенко по «Динамо» Вадим Евтушенко. О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Уже в пятницу, 16 августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Отметим, что Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 гг. Под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.



Напомним, футбольный клуб «Динамо» (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.