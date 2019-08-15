Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Об говорится в заявлении ведомства в Facebook.

«Допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, через проведение соответствующих мероприятий», - пояснили в СБУ.

Вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства № 22019000000000102 по подозрению Мангера и Левина к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины, против Гандзюк.

В то же время, копию указанного протокола допроса приобщили к материалам уголовного производства № 12018230040002816 по обвинению Торбина С.В. и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Гандзюк - том 24 листы дела 1-8, он включен в реестр документов, выделенные прокурором по уголовному производству № 22019000000000102 в уголовное производство № 12018230040002816 - пункт 462. С материалами указанного уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, ознакомилась сторона защиты. Материалы уголовного производства № 12018230040002816 с сопроводительным письмом № 6/3818 от 20.05.2019 Главным следственным управлением СБУ направлены в Генеральную прокуратуру для поддержания государственного обвинения.

Также копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства № 22019000000000101 по обвинению Павловского И.В. - том № 3 листа дела 56-63, которые с сопроводительным письмом № 6/5100 от 04.07.2019 направлено в ГПУ.

«Таким образом утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным», - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Луценко заявил, что в Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.