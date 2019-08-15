Адвокат замглавы МинВОТ Юрия Грымчака Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие, сообщает LIGA.net.

Также Матяш рассказала странные, на ее взгляд, подробности о деле против Грымчака.

Во-первых, она опровергла информацию о том, что вместе с Грымчаком задержан его помощник. Игорь Овдиенко, по ее словам, «просто гражданин», пенсионер с инвалидностью второй группы. По словам жены Грымчака, Овдиенко – ее брат.

Согласно протоколу задержания, который зачитала адвокат, дело против Грымчака открыли 4 февраля 2014 года. При этом в нем объединены факт нападения на Татьяну Чорновол на автотрассе в декабре 2013 года и факт совершения чиновниками МинВОТ «умышленных действий, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах».

При этом Матяш, по ее словам, не знает, какое отношение имеет Грымчак к избиению Чорновол и почему эти два факта объединены в одном уголовном производстве.

Адвокат отметила, что МинВОТ был создан в 2016 году, а уголовное производство по факту совершения правонарушения его должностными лицами открыто в 2014 году.

Кроме того Матяш сообщила, что прокурор решение суда об обыске у Грымчака получил почему-то в Чернигове.

При этом адвокат отрицает, что следователи зафиксировали факт передачи Грымчаку денег.

«Нет. Денежных средств там было… Ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства. Но те полмиллиона, о которых они (правоохранители. - Ред.) рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики (ненастоящие деньги. - Ред.)».

Матяш также отметила, что в этом уголовном производстве не фигурирует ст. 368 (Получение взятки) УК, но есть статья о мошенничестве.

В комментарии пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская сказала, что на обнародованном службой видео зафиксировано, что у Грымчака изымают именно деньги.

«Нам передали видео, на котором показывается, как из мешка выкладываются деньги, а подлинность денег проверит экспертиза», - сказала она.

По словам Гитлянской, найденные в мешке пачки распечатывали – в них находились денежные купюры.

Вместе с тем на опубликованном СБУ видео нет кадров, где пачки якобы с деньгами распечатывают. Зафиксировано лишь, как некто достает из сумки завернутые в полиэтилен пачки и кладет их на заднее сидение автомобиля.



Как сообщал ForUm, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за вымогательство взятки в среду, 14 августа.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.