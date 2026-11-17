Першою лауреаткою нової державної відзнаки - золотої медалі імені Анни Київської - стала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні у Брюсселі вперше в історії Верховної Ради України вручив золоту медаль імені Анни Київської. Її першою лавреаткою стала Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола — великий і щирий друг України», - зазначив Стефанчук.

Як підкреслив голова ВР, «це особлива нагорода, якою відтепер щороку відзначатимемо найвідданіших друзів і партнерів нашої держави. Вона є символом вдячності українського народу тим, хто у найскладніші часи залишається поруч із нами не лише словами, а й конкретними діями».

«1 квітня 2022 року, коли Україна боролася за своє існування, Роберта Мецола приїхала до Києва. Вона стала першою очільницею інституції Європейського Союзу, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Це був не просто дипломатичний візит, а сміливий і надзвичайно важливий жест солідарності. Україна цього ніколи не забуде», - зауважив Стефанчук.

Він підкреслив, що «відтоді Роберта Мецола залишається одним із найпослідовніших голосів підтримки нашої держави. Її особисте лідерство, зусилля зі згуртування Європейського парламенту навколо України, підтримка нашої боротьби та європейського майбутнього мають надзвичайне значення».

«Для Роберти Україна — не просто питання політичного порядку денного. Це питання принципів, цінностей і справжньої людської солідарності», - заявив Стефанчук та висловив очільниці Європарламенту вдячність: «Дякую тобі за сміливість, принциповість і справжню дружбу. За те, що у найважчі для України часи ти була і залишаєшся поруч. За те, що не просто говориш про європейські цінності, а захищаєш їх разом із нами».

«Нехай ця медаль завжди нагадує тобі про нашу вдячність і про особливий зв’язок, який назавжди поєднав тебе з Україною», - зазначив Стефанчук.

ForUA зазначає, золота медаль імені Анни Київської була запроваджена в Україні для відзначення іноземців за особливий внесок у зміцнення політичних і культурних зв'язків України з іншими державами, поширення української культури за кордоном, розвиток демократії та міжпарламентського співробітництва, вирішення конфліктів у політичний спосіб, забезпечення сталого миру між народами.