На заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака следствие вышло случайно, в ходе расследования дела о покушении на народного депутата Татьяну Чорновол 25 декабря 2013 года.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает УНИАН.

По словам Горбатюка, следователи, расследуя покушение на Чорновол, наткнулись на информацию о другом преступлении, в котором фигурирует Грымчак. «Мы расследовали избиение Чорновол, проверяли лицо на причастность к этому преступлению. Это лицо непосредственно подозревается в причастности к избиению Чорновол, и во время его документирования получили информацию, что совершается новое преступление, и оказалось, что к нему причастен Грымчак. То есть, это новое преступление, не связано с избиением Чорновол, но он выявлен в ходе расследования преступления против нее», - пояснил Горбатюк.

В свою очередь прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской добавил, что в практике расследований преступлений времен Майдана это не уникальный случай, и уже были подобные случаи.

По его словам, «существует дело, где уже есть приговор. Она касается одного из «титушек», в отношении которого велись негласные следственно-розыскные действия, и выяснилось, что этот человек в 2017 году торговал наркотиками. И хотя это не связано с Майданом, мы зафиксировали это преступление, и человек в дальнейшем был осужден не только за майдановские преступления, но и за торговлю наркотиками».

Как добавил Горбатюк, по схожей схеме были наказаны пограничник и родственники одного из «беркутовцев», которые помогли этому «беркутовцу» бежать в Беларусь. Кроме того, Донской объяснил, почему санкцию на следственные действия в отношении Грымчака дал суд в Чернигове.

Он заявил, что обратились в суд в Чернигове, поскольку был риск утечки информации из киевских судов, а также из Генеральной прокуратуры. «Были случаи, когда мы берем санкцию на негласные следственно-розыскные действия, а затем выясняем, что обвиняемый узнавал об этом. Разумеется, что такое расследование неэффективно. Именно поэтому был изменен орган досудебного расследования и, соответственно, и суд, который дает санкцию на негласные следственно-розыскные действия», - сказал Донской.

Как сообщал ForUm, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за вымогательство взятки в среду, 14 августа.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

Адвокат замглавы МинВОТ Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие.