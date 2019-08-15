также в разделеОбщество
Адвокат: Левина задержали в стране ЕС и отпустили после допроса 5
СБУ разоблачила схему контрабанды леса на Закарпатье 13
На Житомирщине банде старателей сообщили о подозрении 25
Луценко: СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк 16
Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко 16
Минкульт заявляет о непричастности своих чиновников к делу Грымчака 12
На Запорожье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве на заказ 15
Задержание Грымчака: СБУ опубликовала видео с пачками денег 56
После «шума» под постом Кернес взялся за борьбу с наркотиками в Харькове 22
Дудкин: Увольнение Бессмертного из Минской контактной группы - это симптом выздоровления 129
Подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы в Кировоградской области нашли в Польше 37
Член миссии ОБСЕ, желавший смерти «укропам», покинул территорию Украины 18
МинВОТ: Задержание Грымчака не касается его работы в министерстве 24
ГПУ: Грымчак требовал взятку за влияние на чиновников Минкульта и КГГА 34
Тренерам детских спортивных школ увеличат зарплату 37
Минрегион хочет реконструировать «хрущевки» при согласии 75% жильцов, а не 100% 12
Стыдно за него: Луценко подтвердил задержание Грымчака 146
Пинчука вызвали на допрос в ГПУ 42

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Об этом говорится в копии решения суда, сообщают Українські Новини.

Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, 27 апреля 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Захарченко.

Бывший министр внутренних дел и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
15
Теги