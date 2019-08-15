Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.
Об этом говорится в копии решения суда, сообщают Українські Новини.
Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На решение может быть подана апелляционная жалоба.
Напомним, 27 апреля 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Захарченко.
Бывший министр внутренних дел и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.
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