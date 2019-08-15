В Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью Цензор.НЕТ.



«Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора», - сообщил он.

На уточнение, когда будут предоставлены свидетельства, генпрокурор ответил: «Обещали один день, а ждем уже неделю».

По словам Луценко, в этом деле есть и плохая новость.

«Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди», - рассказал генпрокурор.

В пятницу, 16 августа, должно состояться очередное судебное заседание по Мангеру. В четверг Шевченковский районный суд Киев рассматривал жалобу адвокатов Мангера на постановление о приостановлении следствия по его делу. В случае если суд отменит постановление, Мангер сможет избежать наказания, убеждают активисты. Они сообщили, что в четверг прокуроры не пришли на заседание.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на Гандзюк и назначил им наказание.

Координатора нападения Сергея Торбина, непосредственно напавшего Никиту Грабчука осудили к 6 годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Защита председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обжаловала приговор осужденным за убийство Гандзюк.