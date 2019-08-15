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Президент назначил Богдана на новую должность 87

Встреча президентов США и Украины состоится осенью, и кадровые назначения Владимира Зеленского не преграда для этого. Об этом заявил в интервью Европейской правде поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор.

«Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать «Hello!» друг другу, лично обменяться приветствиями», - сказал он.

«А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов», - добавил дипломат.

Тейлор подчеркнул, что назначение Андрея Богдана главой ОП не является преградой для встречи.

«Никаких преград, кроме вопроса графику. Оба президента... занятые люди... А Украина выбрала себе президента... Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто будет ему советовать, и какие-либо решения в этой области - не наше дело. Поэтому могу сказать: нет, я не знаю о таких слухах», - сказал он.

Он также добавил, что у Трампа пока нет в планах поездки в Украину.

По мнению Тейлора - оснований для визита Трампа в Киев достаточно. В частности, среди них - война, вызванная россиянами.

В июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом.

1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

У Зеленского отрицали, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана.
ForUm

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