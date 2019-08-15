Защита председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, заявляет, что еще один подозреваемый, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза и отпущен после допроса.

Об этом сообщил адвокат Мангера Андрей Мурашкин.

«На прошлой неделе случилось то, чего так долго требовали активисты группы «кто заказал Катю Гандзюк»: Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания Левина, генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело передано в суд. В свою очередь, Алексей Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца», - написал он в Facebook.

По данным юриста, Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа (детектора лжи).

Адвокат Мангера утверждает, что полиграф подтвердил непричастность Левина к нападению на Гандзюк.

После чего европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым и предложили подать запрос на его экстрадицию.

Однако, по словам Мурашкина, СБУ сообщила, что не будет подавать документы на его экстрадицию.

В результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Левина на свободу.