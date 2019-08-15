Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере, сообщает сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.



Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долл. США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

В НАБУ сообщили, что в дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс. долл. США. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл. США заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой. Вторая часть в сумме 30 тыс. долл. США им была передана 14 августа 2019.

По данным следователей, в одной из бесед с заместителем министра представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия» относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл. Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

В НАБУ сообщили, что после получения части денежных средств в сумме 450 тыс. долл. и 30 тыс. долл. от представителей ООО и был задержан «на горячем» заместитель министра по вопросам ВОТ, а также его «помощника».

По результатам проведенных обысков обнаружена и изъято вся сумму неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019, а также часть полученной ранее.

Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по этому уголовном производстве в составе совместной следственной группы из представителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ с июля этого года.

Как сообщал ForUm, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за вымогательство взятки в среду, 14 августа.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

Адвокат замглавы МинВОТ Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие.