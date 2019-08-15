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Министерство культуры Украины заявляет о непричастности своих должностных лиц к делу о вымогательстве взятки замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком.

Как сообщает на сайте ведомства, с 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе Киева.

«Следовательно, любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и не базирующимися ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве», - подчеркнули в Минкульте.

Как сообщал ForUm, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за вымогательство взятки в среду, 14 августа.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА. 
ForUm

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