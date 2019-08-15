В Подмосковье утром, 15 августа, совершил аварийную посадку самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает Интерфакс.
Лайнер вылетел из «Жуковского» в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало столкновение с птицей. Самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП.
Самолет сел на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП.
Самолет садился с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели.
В региональном главке МЧС РФ сообщили, что 10 человек госпитализированы.
По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.
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