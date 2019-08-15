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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 27 августа бизнесмена Виктора Пинчука для проведения процессуальных действий в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42016000000002148 от 19 августа 2016 г. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ.

Пинчуку необходимо явиться 27 августа в 11:00 в управление специальных расследований по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники, вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, зачем Пинчук приезжал в Администрацию президента.
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