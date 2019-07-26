Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают 5 партий.

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов. Об этом сказали на брифинге начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде.

В то же время в ОАСК заявляют, что Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура осуществляют неправомерное вмешательство в работу суда, проводя обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, что делает невозможным проведение судебных заседаний, прием и регистрацию входящих документов от посетителей суда.

Делегация США во главе со специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир подали иск в суд на канал «1+1». Об этом Виталий Кличко заявил на пресс-конференции в Киеве.

В аэропорту «Борисполь» задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года. По информации «Украинской правды», речь идет о матери нардепа-беглеца Александра Онищенко Инессе Кадыровой.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 источника.

В Азовском море со стороны корабля Береговой охраны ФСБ РФ происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета.

Украина, как правовое государство, разрешила морякам российского танкера «NEYMA» вернуться домой, сообщает пресс-служба СБУ.

26 июля около 09:25 на приусадебный участок в селе Погореловка Заставновского района упал легкомоторный летательный аппарат - дельтаплан, в котором находилось два человека.