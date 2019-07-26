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Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном во время совместной пресс-конференции руководителя Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка с директором НАБУ Артемом Сытником, сообщает УНИАН.

Отмечается, что в процессе досудебного расследования уголовного производства, в котором фигурируют судьи Окружного админсуда Киева, зафиксировано тысячи часов разговоров, установлены десятки случаев встреч, договоренностей о вмешательстве в деятельность судей, других должностных лиц и органов государственной власти.

«Зафиксированы случаи влияния на рассмотрение и принятие решений по делам об: отмене разъяснений ЦИК, отмене решений правительства о тарифах, конкурсов в ГБР, возможной отмене ареста имущества Виктора Януковича, Киевского патриархата», - говорится в видеоролике.

«Зафиксированы случаи организации влияния на судей КСУ относительно решений о незаконном обогащении и люстрации; членов ВСП, в частности через нардепов, продвижение нужных законопроектов в ВРУ, судей Апелляционного суда, расследование ГБР через руководство этого органа», - отмечается в материале.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.

 

 
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