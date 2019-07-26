В Азовском море со стороны корабля Береговой охраны ФСБ РФ происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление», - говорится в сообщении.

С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета.

«Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», - заявили в штабе.

По данному факту проинформированы территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.