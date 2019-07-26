Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Он обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.