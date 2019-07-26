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Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

«Что касается САП – здесь вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет», - сказал посол.

«Мы надеемся, что сложности, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура сталкивается уже более года, так или иначе исчезнут и начнется нормальное сотрудничество между САП и НАБУ. А оно необходимо», - подчеркнул он.

Посол также отметил, что в ЕС рассчитывают на то, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

«Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как следовало ожидать от реформированного Верховного суда», - сказал Мингарелли.
ForUm

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