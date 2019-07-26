Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.
Как сообщается на странице НАБУ в Facebook, обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.
«Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия», - пояснили в бюро.
Как сообщал ForUm, ранее журналисты программы «Схемы» поймали на мошенничестве скандальный Окружной админсуд Киева.
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