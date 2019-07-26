также в разделеОбщество
Эксперты: Обыски в Окружном админсуде Киева проходят по «наводке» Порошенко 14
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 31
«Постреляйте в меня»: Сюмар ответила «экс-азовцу», прыгнувшему на авто Порошенко 49
В «Слуге народа» рассказали о видении реформы медицины 51
Москалькова обратилась к Денисовой из-за задержания танкера РФ 24
Напавшим на авто Порошенко грозит до 4 лет тюрьмы 29
Напавший на авто Порошенко: Я хотел отомстить за 5 лет унижений 97
За время прошлого «перемирия» погибли 49 воинов ВСУ, 307 – ранены 21
СБУ: Экипаж танкера «NEYMA» не нарушил законы Украины 48
25 июля. Картина дня 42
Экс-главу одесской полиции задержали за продажу доказательств 32
СБУ взялась за хищения древесины на Закарпатье 34
Дожди и прохлада удержатся в Украине почти до конца месяца 25
ПЦУ проведет свой первый крестный ход 22
«Киллеру» Бабченко вручили подозрение в избиении журналиста 41
В Польше и Болгарии нашли подпольные табачные фабрики с заробитчанами 19
СБУ показала видео задержания российского танкера 107
В РФ назвали убийство проукраинской активистки бытовым 50

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

Как сообщается на странице НАБУ в Facebook, обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

«Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия», - пояснили в бюро.

Как сообщал ForUm, ранее журналисты программы «Схемы» поймали на мошенничестве скандальный Окружной админсуд Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
11
Теги