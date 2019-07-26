Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов. Об этом сказали на брифинге начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник, передают Українськi Новини.
Горбатюк отметил, что во время расследования дел о незаконных решениях судей во время Евромайдана следствие обнаружило факты коррупции и вмешательства руководства ОАСК в деятельность госорганов.
«Происходит системное вмешательство в расмотрение дел судьям, в первую очередь со стороны руководства суда... Мы считает, что это угроза национальной безопасности», - заявил он.
Генпрокуратура и НАБУ обнародовали телефонные разговоры главы ОАСК Павла Вовка и его зама Евгения Аблова.
В них зафиксированы факты влияния руководства суда на членов ВККС, депутатов Верховной Рады, сотрудников ГБР, судей Конституционного Суда (по делам об отмене ответственности за незаконное обогащение и по делу о люстрации) и членов ЦИКа.
Прокуроры подготовили подозрения 4 судьям ОАСК.
Они направлены на согласование генеральному прокурору.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.
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