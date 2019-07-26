Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов. Об этом сказали на брифинге начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник, передают Українськi Новини.

Горбатюк отметил, что во время расследования дел о незаконных решениях судей во время Евромайдана следствие обнаружило факты коррупции и вмешательства руководства ОАСК в деятельность госорганов.

«Происходит системное вмешательство в расмотрение дел судьям, в первую очередь со стороны руководства суда... Мы считает, что это угроза национальной безопасности», - заявил он.

Генпрокуратура и НАБУ обнародовали телефонные разговоры главы ОАСК Павла Вовка и его зама Евгения Аблова.

В них зафиксированы факты влияния руководства суда на членов ВККС, депутатов Верховной Рады, сотрудников ГБР, судей Конституционного Суда (по делам об отмене ответственности за незаконное обогащение и по делу о люстрации) и членов ЦИКа.

Прокуроры подготовили подозрения 4 судьям ОАСК.

Они направлены на согласование генеральному прокурору.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.