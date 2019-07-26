В Окружном административном суде города Киева заявляют, что Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура осуществляют неправомерное вмешательство в работу суда, проводя обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, что делает невозможным проведение судебных заседаний, прием и регистрацию входящих документов от посетителей суда, сообщает пресс-служба ОАСК.

«Следственные действия проводятся по старому известному сценарию - на основании постановления суда (на этот раз - Деснянского районного суда города Чернигова) с нарушением территориальной подсудности дела. Ходатайство о проведении обыска было подано следственным Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в суд, который находится в Чернигове. Кроме того, следует отметить, что указанное структурное подразделение ГПУ было создано для расследований дел Майдана под руководством Горбатюка, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого управления», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что постановление на проведение обысков в Окружном административном суде города Киева выдано судьей Деснянского районного суда города Чернигова по уголовному производству 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году.

«Сотруднику аппарата Окружного административного суд Киева была продемонстрирована ксерокопия вступительной и резолютивной части постановления Деснянского суда города Чернигова о проведении обысков в ОАСК, после чего работники НАБУ и ГПУ фактически заблокировали работу суда. С их устных сообщений стало известно, что одной из причин проведения обысков является дело по полномочиям членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, находящихся в производстве Окружного административного суда города Киева. Неправомерные действия со стороны ГПУ и НАБУ свидетельствуют о попытках давления на судей и их дискредитации», – подчеркнули в ОАСК.

«Обыски продолжаются более 6 часов, судьи и сотрудники аппарата суда остаются заблокированными, связи с ними нет. Планируемый брифинг ОАСК по поводу сложившейся ситуации, не состоялся, ведь судьи физически не могли выйти к журналистам. Когда будет возобновлена ​​работа суда - пока не известно», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов. Об этом сказали на брифинге начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде.