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Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают 5 партий.

Согласно данным ЦИК, по результатам подсчета голосов, партия «Слуга народа» набрала – 43,16%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» –  13,05%, «Батькивщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» –  8,10%, «Голос» – 5,82%. 

Остальные партии не преодолевают проходной 5-процентный барьер.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. 

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
ForUm

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