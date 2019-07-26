Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 источника, передает «Экономическая правда».

«Украина хочет долгосрочного, 10-летнего соглашения. Для нас это не выгодно. Для нас было бы лучше заключить однолетнее соглашение, чтобы успеть запустить «потоки» («Северный поток-2» и «Турецкий поток» - ред.)», - заявил один из источников.

Собеседники издания в ЕС и два других источника, знакомые с планами «Газпрома», подтвердили такую ​​позицию Москвы.

«ЕС, который является посредником в переговорах о транзите газа, пригласил обе стороны на новый раунд обсуждений 16 сентября», - сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Другой источник, знакомый с позицией РФ, заявил, что продолжение действующего контракта на короткий период будет «оптимальным вариантом» на фоне усилий Киева реформировать свою газовую систему.

«Понятно, что они (россияне) хотят прекратить транзит, высушить Украины. Они хотят краткосрочного контракта», - утверждает третий собеседник.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то ж время начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец заявил, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

Нафтогаз в качестве запасного варианта предлагает российскому Газпрому вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп».