26 июля около 09:25 на приусадебный участок в селе Погореловка Заставновского района упал легкомоторный летательный аппарат - дельтаплан, в котором находилось два человека. Об этом сообщает ГосЧС.

Увидев это, местные жители сообщили о происшествии в соответствующие службы.

На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу. На данный момент личности потерпевших и все обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.