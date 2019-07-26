Вчера, 25 июля, в аэропорту «Борисполь» задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года, сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины.

Сейчас детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подано ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

По информации «Украинской правды», речь идет о матери нардепа-беглеца Александра Онищенко Инессе Кадыровой.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в судобвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.