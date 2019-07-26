Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир подали иск в суд на канал «1+1». Об этом Виталий Кличко заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Против меня развернута широкая кампания по дискредитации. Это – и информация о каких-то надуманных производствах против меня. Которые, кстати, инициируют соратники Януковича. А также ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра», - сказал он.

«Как уже говорил, я буду защищать свою честь и достоинство в суде. Я и мой брат подали иск в суд на канал «1+1», который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться – добрались и до Владимира, - сказал мэр. - И как можно говорить о незаангажированности канала, когда его руководитель является не только представителем политической силы, а его называют одним из претендентов на председателя КГГА? Так вот, мне все равно на разных претендентов и их амбиции, но очернять мою репутацию я не позволю. Я много на нее работал. Поэтому буду защищаться законными методами», - добавил Кличко.

При этом он подчеркнул, что о наступлении на свободу речь здесь не идет.

Он привел несколько примеров манипуляций. Один из них - искажение информации о стоимости нового пешеходно-велосипедного моста.

«Сам мост не стоит 400 млн! Это сумма за несколько проектов. Мост, как и заявляли, стоил 270 млн. К тому же, отмечу, мы рассчитались еще только за материалы и конструкции. Из 400 млн город заплатил пока 210. Другие же средства - на счетах столицы», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что сразу после завершения строительства городские власти обратились в Институт судебных экспертиз и КРУ, чтобы проверили соответствие стоимости заявленных материалов и работ. Также после публикаций в СМИ все расходы проверяет НАБУ. И город ждет выводов.

Также мэр отметил, что распространяется немало манипулятивной информации о строительстве Шулявского моста.

«Работы там идут по графику. Но хочу подчеркнуть. Да, у нас есть главный вызов. - Вопрос со сносом 5-го цеха. Который, я убежден, затягивается умышленно. Больше года совместных совещаний и многочисленных обращений к правительству и Фонду госимущества не решают этой проблемы. Создается впечатление, что для Фонда госимущества рынок секонд-хенда, который находится в цехе, более важен, чем полноценная, вовремя построена развязка. Или дело несколько в другом - в приватизации «под шумок» всего завода, «паровозом» которой пытаются сделать город. Придется, видимо, обращаться к Президенту по этому вопросу», - отметил мэр столицы.