Сегодня, 26 июля, делегация США во главе со специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. В частности, состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС. Также делегация США посетила КПВВ «Станица Луганская» и пообщалась с местными жителями.

Напомним, во время визита в Украину Курт Волкер и постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.