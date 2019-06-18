Президент Украины Владимир Зеленский призвал немецких политиков и бизнесменов, которые выступают за отмену санкций против РФ, посетить Донбасс и Крым и убедиться, сколько бед принесла украинцам война с Россией.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ЕС не отменит санкции, пока Россия не вернет Крым в состав Украины.

Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может только определить конституционность указа Президента о роспуске Верховной Рады. Об этом в интервью ВВС News Украина заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в качестве запасного варианта на случай прекращения транспортировки газа через Украину с 2020 года предлагает российскому «Газпрому» вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп». Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован французской полицией по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Сейчас ни в Администрации Президента Украины, ни в Конституционном суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» большинства от конституционного состава Верховной Рады. Об этом заявил представитель Президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменил требование обязательной продажи валютных поступлений.

Департамент обороны Соединенных Штатов Америки объявил о планах выделить Украине дополнительные 250 миллионов долларов на поддержку отрасли обороны и безопасности.

Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не поддержал представление Президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора

Украина начинает проект восстановления Донбасса уже сейчас. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Украина не готова к диалогу с сепаратистами, речь идет о готовности продолжения работы в Минском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Стратегия Укрзализныци до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Уильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США.

Вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Государственного предприятия «Львовуголь» благодаря вмешательству Президента Украины Владимира Зеленского фактически решен, заявил представитель Главы государства в Кабинете Министров Андрей Герус.