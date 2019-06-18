также в разделеПолитика
«БПП – это прошлое»: У Порошенко назвали Гройсмана предателем 5
Зеленский рассказал, чем отличается от Голобородько 13
Посол Тейлор стал временным поверенным в делах США в Украине 30
У Зеленского и Макрона разные мнения по поводу возвращения РФ в ПАСЕ 221
Среди руководителей комитетов ВР наиболее эффективные – Галасюк, Третьяков, Гопко 23
Хомчак: Военные корабли не будут повторять попытки пересечь Керченский пролив 42
Зеленский поправил Макрона: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами 97
Макрон - Зеленскому: Франция готова провести заседание в Нормандском формате 53
Зеленский: В 2018 году доля IТ-индустрии в украинской экономике составила 4% ВВП 17
Зеленский прибыл с визитом в Париж 59
Гройсман: Надеюсь, с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система 28
Богдан: Мы не отказались от планов перенести администрацию 28
Зеленский поздравил украинцев с Днем отца 42
Суд ООН завершил устные слушания по делу Украины против России 29
У Путина объяснили выжидательную позицию в отношении Зеленского 33
Зеленский искупался в мариупольском фонтане 143
ЦИК отказала Онищенко в регистрации 38
Зеленский в Мариуполе встретился с молодежью и представителями бизнеса 76

Вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Государственного предприятия «Львовуголь» благодаря вмешательству Президента Украины Владимира Зеленского фактически решен, заявил представитель Главы государства в Кабинете Министров Андрей Герус.

«Уже сегодня на ГП «Львовуголь» зайдут деньги за топливо, которое начали отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль-апрель будут полностью погашены», - заявил он.

О задержке с выплатой заработной платы Главе государства рассказали горняки шахты «Лесная» ГП «Львовуголь», которую Зеленский посетил в конце мая в связи с аварией. По состоянию на начало июня задолженность шахтерам за февраль-апрель текущего года составила 216 млн грн. Главная причина сложившейся ситуации – отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли.

Тогда для решения вопроса Президент созвал расширенное совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины по энергетической безопасности государства, где среди прочего рассматривались проблемы угольной отрасли.

Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн грн.

«Остальные – около 175 млн грн – это небюджетные средства, которые были получены благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине», - заявили на Банковой.

Так же на контроле находится и ситуация на государственном предприятии «Волыньуголь». Там до 20 июня также должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед 1200 горняками за апрель текущего года, сообщил представитель Президента в правительстве.

В то же время Герус отметил, что Президент не имеет полномочий осуществлять управление угольной отраслью и ее предприятиями. Он выразил надежду, что в дальнейшем не возникнет ситуаций с оплатой труда шахтеров, требующих вмешательства главы государства.

Напомним, 10 июня шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу Львов - Червоноград, требуя выплатить им задолженность по зарплате. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги