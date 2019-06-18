Украина не готова к диалогу с сепаратистами, речь идет о готовности продолжения работы в Минском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел 112 Украина.

«Мне кажется, что здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения», - сказал он в ответ на заявление Макрона.

До этого президент Франции отметил, что «президент Украины дал знаки и жесты со своей стороны, что он готов на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым параметрам переговоров».

Макрон также заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.

17 июня Владимир Зеленский находился во Франции с официальным визитом.