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Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может только определить конституционность указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Об этом в интервью ВВС News Украина заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«КСУ не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше», - отметила она.

При этом Слипачук не смогла точно спрогнозировать действия ЦИК в случае признания указа Президента о роспуске Рады неконституционным. «Для нас это один из вызовов кампании. Конституционный суд - единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя… Далее нам нужно будет понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги», – подчеркнула глава ЦИК.

«Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос. Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел. Он не может быть отложен или временно остановлен», – подытожила она.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.

14 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что передал в Конституционный суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции «Народный Фронт». 

 
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