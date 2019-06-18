Президент Украины Владимир Зеленский призвал немецких политиков и бизнесменов, которые выступают за отмену санкций против РФ, посетить Донбасс и Крым и убедиться, сколько бед принесла украинцам война с Россией.



Об этом он сказал на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине, сообщает УНИАН.

«Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса в Германии о необходимости отмены санкций и возобновления деловой активности с РФ», - отметил он.

Зеленский заявил, что, пользуясь случаем, хочет обратиться сейчас к ним. «Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день, мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами, чтобы восстановить право и справедливость в Европе. Однако это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца», - сказал Президент.

По словам Зеленского, официальный Берлин так же видит картину мира в XXI веке, как и Украина, и остается на стороне «права, правды и справедливости». «Искренне благодарен федеральному канцлеру за такую принципиальную позицию», - добавил он.

«Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный «военный лагерь», - подчеркнул Президент.

Напомним, постоянные представители стран ЕС 12 июня согласовали решение о продлении крымских санкций против России на год.

