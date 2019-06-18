Уильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США.

«Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода», - сообщает пресс-служба Посольства США.

Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

Перед последним назначением посол занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», - сказал посол Тейлор.

Кристина Квин, которая недавно руководила посольством как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя главы Миссии.