Уильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США.
«Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода», - сообщает пресс-служба Посольства США.
Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.
Перед последним назначением посол занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», - сказал посол Тейлор.
Кристина Квин, которая недавно руководила посольством как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя главы Миссии.
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