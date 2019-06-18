Департамент обороны Соединенных Штатов Америки объявил о планах выделить Украине дополнительные 250 миллионов долларов на поддержку отрасли обороны и безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона, передает УНИАН.

«Департамент обороны (министерство обороны) объявил сегодня о планах предоставить финансирование в размере 250 миллионов долларов Украине на сотрудничество в области безопасности для дополнительной подготовки, снаряжения и консультационных услуг с целью укрепления потенциала Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что решение о выделении новой помощи вновь подтверждает неизменность отношений между Соединенными Штатами и Украиной в области обороны. В целом с 2014 года помощь США для Украины в сфере безопасности составляет 1,5 миллиарда долларов.

Новые средства помогут закупить снаряжение для текущих программ по подготовке и оперативных потребностей, в частности с целью усиления морской ситуационной осведомленности и операций (что является частью усилий по росту поддержки военно-морских сил и военно-морской пехоты Украины). Вместе с тем, новая помощь направлена на усиление оборонного потенциала и сохранение боеспособности сухопутных сил и сил специального назначения путем обеспечения их снайперскими винтовками, реактивными противотанковыми гранатометами и радиолокационными станциями по противодействию артиллерийскому огню. Кроме того, помощь направлена на усиление системы командования и контроля, предоставление средств для защищенной связи и радиолэктронной борьбы, приборов ночного видения и военной медицинской помощи.



«Это сотрудничество в сфере безопасности стало возможным благодаря постоянному прогрессу Украины в выполнении ключевых институциональных реформ, чтобы обеспечить соответствие национальной архитектуры безопасности Украины евроатлантическим принципам», - говорится в сообщении.

В то же время, США настроены помогать Украине во внедрении положений закона о национальной безопасности с целью укрепления демократического гражданского контроля над армией, содействия реформированию системы командования и управления, усиления прозрачности и подотчетности в закупках и формировании бюджета, и развивать реформы в оборонной промышленности. «Эти реформы укрепят способность Украины защищать ее территориальную целостность для поддержания безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, Сенат США предлагает увеличить до 300 миллионов долларов и существенно расширить помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете на 2020 год.