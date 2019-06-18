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Сейчас ни в Администрации Президента Украины, ни в Конституционном суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» большинства от конституционного состава Верховной Рады. Об этом заявил представитель Президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, на официальный запрос от 5 июня на имя председателя Верховной Рады Украины по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности Аппарата ВР и невозможности в ближайшее время дать ответ. Этот запрос подавался из-за рассмотрения в КСУ представления 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Указа Президента № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

«Что касается заявлений председателя ВР Андрей Парубий о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые бы показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - ББП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 го (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Также он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций по состоянию на 2019», - отметил Вениславский.

«Итак, последние заявления Андрея Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного суда в нем», – резюмировал представитель президента в КС.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.

14 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что передал в Конституционный суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции «Народный Фронт». 
ForUm

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