Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в качестве запасного варианта на случай прекращения транспортировки газа через Украину с 2020 года предлагает российскому «Газпрому» вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп». Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает УНИАН.

«Если Газпром никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать или менять тарифы и другие существенные условия договора), то Нафтогаз готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем Газпрому заключить с Нафтогазом договор не на услуги транспортировки, а на своп газа», - отметил он.

При этом Витренко добавил, что это является предложенным компанией запасным планом на случай, если договоренность с Газпромом о подписании транзитного договора не будет достигнута.

«Газпром» будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС», – пояснил он.

По его словам, передача газа будет подтверждаться смежными операторами Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, то есть они будут брать на себя ответственность перед Газпромом за газ уже в их системах.

Витренко пояснил, что такие контракты на своп газа являются относительно привычными для европейского рынка, и такой контракт может быть заключен по европейским правилам, но они отличаются для контрактов на услуги по транспортировке газа.

По словам топ-менеджера НАК, компания может заложить в контракт на своп газа те же параметры, что и в транзитный контракт, предложенный Евросоюзом: срок – на 10 лет, с объемами не менее 60 млрд куб. м газа в год.

«Нас устраивает предложение ЕС: обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из РФ в Украину в объеме не менее 90 млрд куб. м по году. То есть будет 30 млрд куб. м для дополнительных объемов транзита, доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний», - написал Витренко.

При этом он добавил, что такой договор относительно простой и не является предметом регулирования с украинской стороны. Никто никому не должен платить деньги за мощности, поэтому у Газпрома нет обоснованных причин отказываться от его подписания.

Напомним, ранее Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то ж время начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец заявил, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.