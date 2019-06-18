Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован французской полицией по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщает Daily Mail.

В 2010 году право проводить мировое первенство 2022 года получил Катар. По данным СМИ, Платини находится в Управлении противодействия коррупции юридической полиции. Подробности его задержания и того, в чем может быть обвинен футбольный чиновник, не приводятся.

Мишель Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году и возглавлял организацию до 2015 года, когда он был отстранен от должности комиссией по этике, а затем отстранен на четыре года от любой деятельности, связанной с футболом.

Выбор Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу вызвал неоднозначную реакцию: это решение критиковали в связи с жарким климатом, не позволяющим летом играть на открытом воздухе, а также ситуацией с правами человека, положением женщин и гомосексуалистов в арабской стране.

В 2014 году Платини признался, что незадолго до выборов страны-хозяйки ЧМ провел тайную встречу с катарским футбольным функционером Мохамедом бин Хаммамом, который был пожизненно отстранен от футбола за коррупцию.