Украина начинает проект восстановления Донбасса уже сейчас. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

«Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет», - отметил Президент.

Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Президент также сообщил, что Украина начинает проект восстановления Донбасса уже сейчас.

«И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», - подчеркнул Зеленский.