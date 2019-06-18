С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменил требование обязательной продажи валютных поступлений, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года. Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже.

Регулятор подчеркивает, что очередное валютное послабления не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты.

«Таким образом Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной картой, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшение макроэкономических условий в Украине. В этом году Национальный банк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений. Отмена обязательной продажи валютных поступлений бизнеса является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, определенного одной из стратегических целей Национального банка», – сказано в сообщении.