Стратегия Укрзализныци до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, утвержденный Кабинетом Министров Украины 12 июня.

Отмечается, что если запрет будет отменен, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды - 30%, черных металлов - 15%. К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.