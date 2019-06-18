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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ЕС не отменит санкции, пока Россия не вернет Крым в состав Украины. Об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, сообщает УНИАН.

Она сообщила, что обсуждала с Зеленским вопрос восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Канцлер ФРГ напомнила, что в отношении Донбасса «в последнее время достигнут прогресс».

При этом, в контексте Донбасса она заявила, что речь пока идет не об усилении санкций, а об их продлении. «Мы считаем, что Совет ЕС должен достичь единства и принять это единогласно», - сказала Меркель.

Также она приветствовала инициативы Зеленского по улучшению гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также по выполнению Минских соглашений. В то же время Меркель подчеркнула, что «санкции не будут отменены, пока Крым не будет возвращен в Украину».

Глава немецкого правительства заверила, что ФРГ поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал немецких политиков и бизнесменов, которые выступают за отмену санкций против РФ, посетить Донбасс и Крым и убедиться, сколько бед принесла украинцам война с Россией.

 
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