В Белой Церкви и Умани приостановлено централизованное водоснабжение в связи с загрязнением реки Рось.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация, вызванная утечкой химикатов в реку Рось, контролируемая, все службы работают слаженно и ведут мониторинг ситуации.
Инспекторы Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды в реке Рось.
Опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Лабораторные исследования воды из реки Рось в Белой Церкви не выявили отклонений, поэтому с 20:00 принято решение возобновить работу городской насосно-фильтровальной станции.
Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова.
Совет национальной безопасности и обороны провел совещание в связи с обострением ситуации в Молдове, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.
Президент Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады.
Зеленский настаивает на увольнении всех председателей Областных государственных администраций.
В понедельник вечером на акции «Остановим капитуляцию» под Администрацией Президента произошла потасовка.
Фото: УП
Заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко 9 июня встретился с родственниками шестерых украинских граждан, которые исчезли во время заграничного путешествия.
Постоянная палата третейского суда в Гааге 10-14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
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Шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу Львов - Червоноград, требуя выплатить им задолженность по зарплате. На сегодня за март горнякам выплатили 73% заработка.
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