В Белой Церкви и Умани приостановлено централизованное водоснабжение в связи с загрязнением реки Рось.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация, вызванная утечкой химикатов в реку Рось, контролируемая, все службы работают слаженно и ведут мониторинг ситуации.

Инспекторы Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды в реке Рось.

Опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Лабораторные исследования воды из реки Рось в Белой Церкви не выявили отклонений, поэтому с 20:00 принято решение возобновить работу городской насосно-фильтровальной станции.

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова.

Совет национальной безопасности и обороны провел совещание в связи с обострением ситуации в Молдове, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Президент Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады.

Зеленский настаивает на увольнении всех председателей Областных государственных администраций.

В понедельник вечером на акции «Остановим капитуляцию» под Администрацией Президента произошла потасовка.

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Заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко 9 июня встретился с родственниками шестерых украинских граждан, которые исчезли во время заграничного путешествия.

Постоянная палата третейского суда в Гааге 10-14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в госизмене.

Шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу Львов - Червоноград, требуя выплатить им задолженность по зарплате. На сегодня за март горнякам выплатили 73% заработка.