Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в госизмене.

Он освобожден его из-под стражи, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, так как 29.11.2018 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29.09.2016 г. «Об увольнении судьи».

Однако, в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» отмена постановления ВР Украины «Об увольнении судьи» не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи.

«Решение вопроса об освобождении лица от должности судьи в соответствии с действующим законодательством относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия. Аналогичная позиция высказана Верховным Судом», - подчеркнули в прокуратуре.

Стоит отметить, что после упомянутого решения Верховного суда, Киевским апелляционным судом дважды рассматривались вопросы о продлении срока содержания под стражей, во время которых позиция стороны защиты обосновывалась вышеуказанными аргументами. Однако каждый раз решения суда первой инстанции оставались в силе.

Напомним, 11 июля 2018 прокуратура Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провела обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук.

В этот же день, согласно требованиям УПК Украины, сообщено о подозрении Чернобуку в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.