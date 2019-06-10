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Опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г. Белая Церковь не превышают показатели, определенные Государственными санитарными нормами и правилами», - отметил заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГосЧС Александр Лещенко.

Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа в Государственное предприятие «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Академика Л.И. Медведя МОЗ Украины».

«Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ГосЧС, МЗ, Госпродпотребслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской областных государственных администраций», - добавил он.

В свою очередь, директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий подчеркнул, что в реке Рось, за счет разбавления и из-за многокилометрового расстояния, в общем оказалось не более 10 литров ядовитых веществ, ведь опасные химикаты сначала попали в воду реки Фосы.

«Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует», - подчеркнул он.

Представители Госпродпотребслужбы сообщили, что пестициды, которые были обнаружены на месте происшествия, относятся к 3 классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

Осуществляется объезд населенных пунктов и хозяйств, расположенных ниже по течению, с целью выявления возможного подмора рыбы.

При этом, заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГосЧС Лещенко отметил, что сейчас визуально не было выявлено фактов гибели рыбы.

Напомним, 9 июня около 05:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в Рось.

В Белой Церкви и Умани было приостановлено централизованное водоснабжение.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация, вызванная утечкой химикатов в реку Рось, контролируемая, все службы работают слаженно и ведут мониторинг ситуации.

 
ForUm

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