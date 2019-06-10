Инспекторы Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды в реке Рось, где произошел разлив ядохимикатов в результате ДТП.

Так, по данным пресс-службы ведомства, на месте происшествия в течение 9 июня были отобраны пробы воды из пруда Панского, расположенного на реке Фоса (в месте разлива), pеке Фоса (200 м ниже места разлива) и реке Рось (100 м ниже впадения реки Фоса) проведено измерение 7 показателей с помощью экспресс-методов.

По результатам измерений установлено:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг/дм3 в пруду и реке Фоса; 3,08 мг/дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг/дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, pеках Фоса и Рось;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду и Фосе.

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в реке Рось (село Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг/дм3.

Сейчас инспекция в Винницкой области проводит измерения остальных показателей в лабораторных условиях.

Наблюдение за качественным состоянием ставка Барского, рек Фоса и Рось продолжаются. Результаты наблюдений будут обнародованы.

Напомним, 9 июня около 05:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в Рось.

В Белой Церкви и Умани было приостановлено централизованное водоснабжение.