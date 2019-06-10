также в разделеОбщество
ГосЧС: Вода в Роси пригодна для употребления 10
Кабмин намерен провести перепись населения через смартфоны 11
В ОРДЛО продают свои «паспорта» для получения гражданства РФ 39
Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек «лыжных инструкторов» 23
Родители 16-летней девушки требуют через суд выдать ей паспорт в форме книжечки 25
«Голос Украины» извинился за скандальные высказывания своего журналиста 31
В РФ сериал «Чернобыль» назвали «ядерной клюквой» 22
Минирование Ривненской АЭС оказалось ложным 12
В ОРЛО патруль ОБСЕ попал под обстрел 13
Подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда отпустили из-под стражи 28
Начались регулярные рейсы Кошице-Мукачево 17
Гройсман: Угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет 34
Шахтеры из-за долгов по зарплате перекрыли трассу на Львовщине 339
СМИ: ГПУ возобновила дело против Иванющенко 20
Разведение сил у Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня 23
Одиозный беглый нардеп снова хочет в Раду 56
СБУ усилила контрразведывательный режим из-за ситуации в Молдове 115
Супрун рассказала, как защититься от солнца 54

Инспекторы Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды в реке Рось, где произошел разлив ядохимикатов в результате ДТП.

Так, по данным пресс-службы ведомства, на месте происшествия в течение 9 июня были отобраны пробы воды из пруда Панского, расположенного на реке Фоса (в месте разлива), pеке Фоса (200 м ниже места разлива) и реке Рось (100 м ниже впадения реки Фоса) проведено измерение 7 показателей с помощью экспресс-методов.

По результатам измерений установлено:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг/дм3 в пруду и реке Фоса; 3,08 мг/дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг/дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, pеках Фоса и Рось;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду и Фосе.

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в реке Рось (село Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг/дм3.

Сейчас инспекция в Винницкой области проводит измерения остальных показателей в лабораторных условиях.

Наблюдение за качественным состоянием ставка Барского, рек Фоса и Рось продолжаются. Результаты наблюдений будут обнародованы.

Напомним, 9 июня около 05:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в Рось.

В Белой Церкви и Умани было приостановлено централизованное водоснабжение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4285 грн.
46
Теги