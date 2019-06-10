также в разделеОбщество
Гройсман: Угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет
СМИ: ГПУ возобновила дело против Иванющенко 6
Разведение сил у Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня 12
Одиозный беглый нардеп снова хочет в Раду 40
СБУ усилила контрразведывательный режим из-за ситуации в Молдове 80
Супрун рассказала, как защититься от солнца 52
Завтра ожидается повышение температуры до +35 119
Украинцев предупредили о жаре и грозах 37
В реках Украины ожидается подъем уровня воды 22
Начальник Генштаба проинспектировал полигон 287
В Украине объявили штормовое предупреждение 62
Украинские военные прошли инструктаж по использованию американских пограничных катеров 35
Командующий ООС наградил двух военных за мужество 42
Патрульную полицию в Волынской области возглавил 27-летний старший лейтенант 77
Райсуд Киева арестовал пять российских самолетов Руслан 726
Дожди и жара: погода на субботу в Украине 31
7 июня. Картина дня 26
Архив СБУ представил сборник документов о катастрофе на ЧАЭС 44

Шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу Львов - Червоноград, требуя выплатить им задолженность по зарплате. На сегодня за март горнякам выплатили 73% заработка, сообщает Радио Свобода.

Перекрытие неполное, шахтеры каждые 15 минут пропускают транспорт, также беспрепятственно проезжают автомобили, в которых есть дети или больные люди.

«Долги по зарплате растут и растут. Мы не можем платить за коммунальные услуги. Не понимаем, что вообще происходит на шахтах. От должности отстранили генерального директора, это расцениваем как рейдерство. Ничего не изменилось со дня приезда на шахту «Лесная» президента Владимира Зеленского», - говорит горняк Олег Стельмах.

Сегодня на всех шести шахтах ГП «Львовуголь» прекращена добыча угля, поскольку все склады загружены им, и сбыта нет.

«В течение двух недель новая власть должна разобраться с ситуацией на шахте. До сих пор нет сдвигов. Мы не знаем, мы нужны или нет. Сейчас только поддерживаем жизнедеятельность шахт», - говорит участник протеста Владимир Вовк.

Напомним, в ночь на 29 мая в Сокальском районе Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли два горняка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1061 грн.
9
Теги