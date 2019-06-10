Шахтеры ГП «Львовуголь» перекрыли дорогу Львов - Червоноград, требуя выплатить им задолженность по зарплате. На сегодня за март горнякам выплатили 73% заработка, сообщает Радио Свобода.

Перекрытие неполное, шахтеры каждые 15 минут пропускают транспорт, также беспрепятственно проезжают автомобили, в которых есть дети или больные люди.

«Долги по зарплате растут и растут. Мы не можем платить за коммунальные услуги. Не понимаем, что вообще происходит на шахтах. От должности отстранили генерального директора, это расцениваем как рейдерство. Ничего не изменилось со дня приезда на шахту «Лесная» президента Владимира Зеленского», - говорит горняк Олег Стельмах.

Сегодня на всех шести шахтах ГП «Львовуголь» прекращена добыча угля, поскольку все склады загружены им, и сбыта нет.

«В течение двух недель новая власть должна разобраться с ситуацией на шахте. До сих пор нет сдвигов. Мы не знаем, мы нужны или нет. Сейчас только поддерживаем жизнедеятельность шахт», - говорит участник протеста Владимир Вовк.

Напомним, в ночь на 29 мая в Сокальском районе Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли два горняка.