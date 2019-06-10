Постоянная палата третейского суда в Гааге 10-14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Об этом сообщает Укринформ.

Первой в 10:00 по местному времени будет выступать Россия. Уже завтра, тоже в 10:00, будет выступать Украина. Слушания продлятся до вечера. Будут транслировать вживую только первые 30 минут.

Второй раунд начинается 13 июня. В этот день будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня, - Украина.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится в том же здании Дворца мира и Международный суд ООН.

Напомним, 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, было подано до Постоянной палаты третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.