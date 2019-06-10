Президент Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом Глава государства сказал в видеообращении обнародованном на его Facebook-странице, сообщает «Украинская правда».

«Завтра (11 июня. – Ред.) Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда», – отметил Зеленский.

Он заверил, что обязательно придет в суд.

«Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе, в кабинет», – сказал Зеленский.

По его словам, команда Президента уверена в своей юридической позиции.

«Но самое главное, это моя позиция как Президента, когда я распускал парламент, это был и это огромный запрос украинского народа, воля народа, я всегда ее буду защищать», – утверждает Глава государства.

Он добавил, что будет «чувствовать» поддержку людей.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.