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Вблизи Белой Церкви автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды. Об этом сообщает городской голова Белой Церкви Геннадия Дикого в Facebook.

По словам Дикого, в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Збаржевка произошла утечка неизвестного химического вещества в реку Рось. На заседании городского совета было принято решение о временном прекращении водоснабжения с 23:00 воскресенья, 9 июня.

«Только что состоялось заседание комиссии исполнительного комитета городского совета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение 9 июня с 23:00 временно прекратить водоснабжение. С 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось», - заявил глава Белой Церкви.

Дикий отметил, что водоснабжение будет восстановлено, когда местная власть будет иметь гарантированно положительную экспертизу качества воды.

Напоним, Кабмин предоставит помощь регионам, пострадавшим от непогоды.
ForUm

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