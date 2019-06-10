В Белой Церкви и Умани приостановлено централизованное водоснабжение в связи с загрязнением реки Рось, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 23:00 9 июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).

По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение Умани осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В Белой Церкви создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Населения обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории Роси. Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки.

Ситуация находится на контроле у ​​местных органов исполнительной власти и ДСНС Украины.

Напомним, 9 июня около 05:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов реки Рось отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей. Результаты химикобиологичного анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня.